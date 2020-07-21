На Ставрополье начальник отряда МЧС попался на взяточничестве

21 Июль 2020 2020-07-21T19:25:07+03:00

Сотрудник министерства вымогал 140 тысяч рублей у бизнесмена, обещая не наказывать его за нарушения требований безопасности

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В Ставропольском крае на вымогательстве и получении взятки в 140 тысяч рублей попался начальник пожарно-спасательного отряда.

Сегодня он уже бывший сотрудник министерства. Как рассказали в правоохранительных органах региона, деньги тот пытался стрясти с хозяина агропромышленного предприятия Андроповского района.

Не имея полномочий пожарного надзора, работник обещал закрыть глаза на нарушения требований безопасности при проведении сельскохозяйственных работ. В итоге был задержан при получении взятки 26 мая этого года. Уголовное дело следственные органы завели 16 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU