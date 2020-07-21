Антитеррористические учения идут на Ставрополье
Местных предупредили, что операции проводят в Ставрополе и в Шпаковском районе 21 и 22 июля
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае 21 и 22 июля силовики участвуют в антитеррористических учениях и предупреждают в этой связи местных, чтобы те не пугались устрашающих звуков и активности правоохранителей.
Операции проходят в региональной столице и в Шпаковском районе. Жителей также просят не распространять увиденное или услышанное как фейковую новость про реальную угрозу и не мешать сотрудникам тренироваться.
ИСТОЧНИК KP.RU