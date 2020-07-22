На Ставрополье завели уголовное дело на сотрудника МЧС

22 Июль 2020 2020-07-21T20:35:51+03:00

Капитан внутренней службы требовал взятку 140 тысяч рублей у бизнесмена, обещая не наказывать его за нарушение требований безопасности при проведении сельскохозяйственных работ

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В Ставропольском крае следователи завели уголовное дело на капитана внутренней службы пожарно-спасательного отряда МЧС. Сегодня это уж бывший сотрудник министерства, подозреваемый в вымогательстве 140 тысяч рублей взятки. Деньги тот требовал от директора коммерческого агропропромышленного предприятия в Андроповском районе Ставрополья. Якобы обещая не наказывать за выявленные нарушения требований безопасности при проведении сельскохозяйственных работ. Хотя соответствующих полномочий при том не имел.

Силовики задержали взяточника в момент получения денег. Это произошло еще в мае 2020 году. Уголовное дело завели в середине июля.

ИСТОЧНИК KP.RU