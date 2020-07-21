В Дагестане разыскивается насильник 10-летней девочки

21 Июль 2020 2020-07-21T21:32:11+03:00

Так преступник выглядит со слов свидетелей. Он же попал в объектив камеры наружного наблюдения

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В Дагестане разыскивается мужчина, изнасиловавший 10-летнюю девочку в подъезде многоквартирного дома на проспекте Имама Шамиля в Махачкале. По версии следствия, 20 декабря 2019 года примерно в 16:30 попавший на видео камеры наружного наблюдения неизвестный напал на ребенка и после совершения действий сексуального характера скрылся. Фоторобот составили по словесному портрету.

О приметах рассказали в следственном комитете республики: рост 170 см, на вид 18-25 лет, среднего телосложения, лицо светлое, волосы темные.

- Всем, кому что-либо известно о лице, совершившем преступление и его местонахождении, следственное управление просит сообщить в следственный отдел по Ленинскому району города Махачкала по адресу проспект им. Имама Шамиля, 70 «а». Или обратиться по телефону: 8-988-300-09-19, либо в местный отдел полиции по номеру 02, - сказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU