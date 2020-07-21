Ростовские хирурги без наркоза сделали женщине операцию на сердце

21 Июль 2020 2020-07-21T22:23:46+03:00

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Иначе, как настоящим чудом, свое выздоровление Наталья Бочарова не называет. Ростовские хирурги не просто спасли ее после инфаркта. Они сделали это практически бесследно и без наркоза, прямо у нее на глазах! Наталья настраивалась на тяжелую полостную операцию и долгое восстановление, а уже на второй день она спокойно ходила сама.

Как сообщает «КП-Ростов», в один из июльских дней женщине резко стало плохо: в груди все горело, дышать было нечем, произнести хоть слово не получалось. Хорошо, что рядом находился муж. Он сразу вызвал «Скорую».

Кардиограмма показала инфаркт. Наталью срочно отвезли в ГБСМП Ростова-на-Дону. Женщина признается, что мысли у нее были тяжелые - ей немногим больше сорока, сыну всего 15-ть, сколько всего еще не успела в жизни сделать... Но врачи успокоили и подробно объяснили, как они проводят подобного рода операции: пациенту обезболивают руку и вводят в артерию через небольшой прокол специальный катетер, затем по нему доходят до сердца и ставят стент.

Наталья сама увидела на экране проблемные артерии, которые сузились и привели к приступу. Еще во время операции она почувствовала, что дышать стало намного легче.

Через сутки женщину перевели из реанимации в обычную палату. Вместе с Натальей там лежали еще две женщины после аналогичных операций. И они тоже удивлялись и радовались, что новые технологии доступны не только в клиниках федерального уровня, но и внедрены и успешно применяются в Ростове-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU