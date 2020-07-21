Ростовские хирурги без наркоза сделали женщине операцию на сердце
Иначе, как настоящим чудом, свое выздоровление Наталья Бочарова не называет. Ростовские хирурги не просто спасли ее после инфаркта. Они сделали это практически бесследно и без наркоза, прямо у нее на глазах! Наталья настраивалась на тяжелую полостную операцию и долгое восстановление, а уже на второй день она спокойно ходила сама.
Как сообщает «КП-Ростов», в один из июльских дней женщине резко стало плохо: в груди все горело, дышать было нечем, произнести хоть слово не получалось. Хорошо, что рядом находился муж. Он сразу вызвал «Скорую».
Кардиограмма показала инфаркт. Наталью срочно отвезли в ГБСМП Ростова-на-Дону. Женщина признается, что мысли у нее были тяжелые - ей немногим больше сорока, сыну всего 15-ть, сколько всего еще не успела в жизни сделать... Но врачи успокоили и подробно объяснили, как они проводят подобного рода операции: пациенту обезболивают руку и вводят в артерию через небольшой прокол специальный катетер, затем по нему доходят до сердца и ставят стент.
Наталья сама увидела на экране проблемные артерии, которые сузились и привели к приступу. Еще во время операции она почувствовала, что дышать стало намного легче.
Через сутки женщину перевели из реанимации в обычную палату. Вместе с Натальей там лежали еще две женщины после аналогичных операций. И они тоже удивлялись и радовались, что новые технологии доступны не только в клиниках федерального уровня, но и внедрены и успешно применяются в Ростове-на-Дону.
ИСТОЧНИК KP.RU