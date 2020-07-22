В Пятигорске забил коммунальный фонтан с многоэтажку

22 Июль 2020 2020-07-22T01:27:12+03:00

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В Пятигорске из-под асфальта забил многометровый фонтан. Вода забила из трубы водоснабжения и попадала в окна местных жителей. Видео с места происшествия выложили в социальных сетях, а разъяснил ситуацию мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов в социальных сетях.

ЧП случилось на улице Адмиральского. На ролике видно, что вокруг коммунального фонтана разбросан асфальт и грязь. Не известно, связано ли это с какими-то работами специалистов. Струя воды достигала окон четвертого этажа.

- Направил территориальную службу для актирования возможного ущерба жителям города. В случае выявления таких фактов будем требовать компенсации от Пятигорского водоканала, - написал Ворошилов в социальных сетях.

Коммунальный фонтан в Пятигорске. Вид с земли.Видео: соцсети

Вода лила настолько обильно, что затруднила выход из дома. Пользователи сети уверяют, что некоторым жильцам приходилось помогать выбраться из подъезда.

Коммунальный фонтан в Пятигорске. Вид с многоэтажки.Видео: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU