В Пятигорске забил коммунальный фонтан с многоэтажку
В Пятигорске из-под асфальта забил многометровый фонтан. Вода забила из трубы водоснабжения и попадала в окна местных жителей. Видео с места происшествия выложили в социальных сетях, а разъяснил ситуацию мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов в социальных сетях.
ЧП случилось на улице Адмиральского. На ролике видно, что вокруг коммунального фонтана разбросан асфальт и грязь. Не известно, связано ли это с какими-то работами специалистов. Струя воды достигала окон четвертого этажа.
- Направил территориальную службу для актирования возможного ущерба жителям города. В случае выявления таких фактов будем требовать компенсации от Пятигорского водоканала, - написал Ворошилов в социальных сетях.
Коммунальный фонтан в Пятигорске. Вид с земли.Видео: соцсети
Вода лила настолько обильно, что затруднила выход из дома. Пользователи сети уверяют, что некоторым жильцам приходилось помогать выбраться из подъезда.
Коммунальный фонтан в Пятигорске. Вид с многоэтажки.Видео: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU