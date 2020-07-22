2020-07-22T01:46:26+03:00
Общество

Суд ликвидирует торговые ряды в Невинномысске

За демонтаж заплатит предприниматель
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Арбитражный суд Ставрополья постановил ликвидировать торговые ряды в Невинномысске. Палатки развернуло ООО "МиКО", разрешительных документов у них не было. Рынок на улице Гагарина признали "стихийным", передает пресс-служба мэрии.

Торговые палатки развернули в октябре 2017 года. В течение двух лет управление муниципального имущества городской администрации объясняли фирме, что те нарушают закон. Их палатки не вписываются в архитектурный облик Невинномысска. Кроме того, торговые ряды не внесены в схему размещения.

На стихийный рынок жаловались жильцы соседних домов. Торговцы шумели и оставляли мусор после себя. Помимо прочего, торговые ряды не давали ехать транспорту, в том числе - "Скорой помощи".

Решить спор мирно не получилось. В 2019 году администрация обратилась в Арбитражный суд Ставропольского края. По решению судьи, торговые объекты демонтируют. Работу оплатит собственник.

В мэрии напомнили, что недалеко от незаконных торговых рядов есть комплекс "Привоз", который построен по всем нормам. По неясной причине, некоторые торговцы выбрали тамошнее место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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