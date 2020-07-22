На Ставрополье до 6 августа продлили режим самоизоляции для пожилых
Для пожилых жителей Ставрополья продлили режим самоизоляции. Ограничения будут действовать еще две недели. Об этом гласит постановление губернатора Владимира Владимирова.
Согласно тексту документа, лицам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями нельзя выходить на улицу. Граждане из группы риска должны побыть дома до 6 августа. Исключение - люди, работающие в органах власти, если их присутствие очень важно. Указ подписан 21 июля.
Помимо этого, трудящиеся, которые уезжают в заграничные командировки, должны дома сдать тест на коронавирус. Гражданам, вернувшимся после 15 июля, надо уйти на самоизоляцию.
По состоянию на 22 июля в Ставропольском крае зафиксировали 7195 случаев заражения, из которых 4669 закончились выздоровлением, а 134 - смертью. Режим самоизоляции в регионе действует с 26 марта. Ограничительные меры уже ни раз продлевали.
ИСТОЧНИК KP.RU
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