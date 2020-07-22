На Ставрополье до 6 августа продлили режим самоизоляции для пожилых

22 Июль 2020 2020-07-22T09:33:33+03:00

Запрет на выход из дома распространяется и на людей с хроническими заболеваниями Фото: Архив "КП"

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Для пожилых жителей Ставрополья продлили режим самоизоляции. Ограничения будут действовать еще две недели. Об этом гласит постановление губернатора Владимира Владимирова.

Согласно тексту документа, лицам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями нельзя выходить на улицу. Граждане из группы риска должны побыть дома до 6 августа. Исключение - люди, работающие в органах власти, если их присутствие очень важно. Указ подписан 21 июля.

Помимо этого, трудящиеся, которые уезжают в заграничные командировки, должны дома сдать тест на коронавирус. Гражданам, вернувшимся после 15 июля, надо уйти на самоизоляцию.

По состоянию на 22 июля в Ставропольском крае зафиксировали 7195 случаев заражения, из которых 4669 закончились выздоровлением, а 134 - смертью. Режим самоизоляции в регионе действует с 26 марта. Ограничительные меры уже ни раз продлевали.

ИСТОЧНИК KP.RU