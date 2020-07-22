Следствие просит помощи в поимке педофила, напавшего на ребенка в Дагестане

22 Июль 2020 2020-07-22T10:34:57+03:00

Инцидент произошел в одном из подъездов Махачкалы около полугода назад

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Следственное управление СКР по Республике Дагестан просит оказать посильную помощь в поимке педофила. Он напал на 10-летнюю девочку около полугода назад.

По данным следствия, мужчина совершил насильственные сексуальные действия в подъезде одного из домов Махачкалы. Поймать его не успели. Но камеры засняли беглеца.

По кадрам видео и описаниям очевидцев удалось создать фоторобот педофила. После полугода безуспешных поисков, следствие обратилось за помощью к жителям региона.

— Это человек среднего телосложения, рост порядка 170 см, темные каштановые волосы, светлое лицо. Всем, кому что-либо известно о лице, совершившем данное преступление и его местонахождении, следственное управление просит сообщить в следственный отдел по Ленинскому району города Махачкала. Или позвонить по телефонам +7(988)300-09-19, а также 02.

ИСТОЧНИК KP.RU