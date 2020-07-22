2020-07-22T11:02:43+03:00
Происшествия

В Дагестане бесследно пропала 13-летняя Умукусюм Мамаева

Умукусюм Мамаева ушла из дома 20 июля
Андрей ФАДЕЕВ
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Фото: ГУ МВД по Республике ДагестанФото: ГУ МВД по Республике Дагестан
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МВД по Республике Дагестан просит помощи в розыске 13-летней Умукусюм Мамаевой, пропавшей 20 июля. Девушка вышла из дома 20 июля. После этого её никто не видел.

Дагестанка была одета в хиджаб с платком розового цвета и желтые босоножки. К поискам подключилась полиция, однако пока — безрезультатно. Родители и правоохранители просят помощи в поисках.

— Всех, кто владеет какой-либо информацией или видел ребенка, просим сообщить об этом в отдел МВД или по телефонам: 99-48-13 и +7(964)50-14-14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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