На Ставрополье запустили производство дешевых масок

22 Июль 2020 2020-07-22T11:40:08+03:00

В год с конвейера могут выпускать до 5 млн изделий Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Одно изделие можно будет купить за семь рублей

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье начнут делать медицинских масок. Линии по производству изделий установили на "Ставропольфармация". Механизм будет выдавать до 40 масок в минуту. Стоимость средства индивидуальной защиты - 7 рублей. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства Ставропольского края.

Мощности техники хватит, чтобы производить 211-422 тысячи средств защиты. В год завод сможет выпускать до пяти миллионов масок. Все будет зависеть от потребностей времени. При необходимости изделия будут продавать в другие регионы Северо-Кавказского федерального округа.

- Не менее важно, что на маски имеется сертификат соответствия по системе ГОСТ, что позволяет использовать их в медучреждениях, - сказано в сообщении.

Запустить производство решили из-за дефицита масок на рынке. Технику закупили на средства из краевого бюджета.

- Первоочередная задача в том, чтобы сформировать достаточные запасы средств индивидуальной защиты в медучреждениях и аптечной сети. Маски будут поставляться в аптечную сеть по приемлемым ценам, - сказал министр имущественных отношений Ставропольского края Виталий Зритнев.

Одно изделие будет стоить менее 7 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU