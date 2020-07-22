2020-07-22T11:40:08+03:00
Общество

На Ставрополье запустили производство дешевых масок

Одно изделие можно будет купить за семь рублей
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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В год с конвейера могут выпускать до 5 млн изделийВ год с конвейера могут выпускать до 5 млн изделийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье начнут делать медицинских масок. Линии по производству изделий установили на "Ставропольфармация". Механизм будет выдавать до 40 масок в минуту. Стоимость средства индивидуальной защиты - 7 рублей. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства Ставропольского края.

Мощности техники хватит, чтобы производить 211-422 тысячи средств защиты. В год завод сможет выпускать до пяти миллионов масок. Все будет зависеть от потребностей времени. При необходимости изделия будут продавать в другие регионы Северо-Кавказского федерального округа.

- Не менее важно, что на маски имеется сертификат соответствия по системе ГОСТ, что позволяет использовать их в медучреждениях, - сказано в сообщении.

Запустить производство решили из-за дефицита масок на рынке. Технику закупили на средства из краевого бюджета.

- Первоочередная задача в том, чтобы сформировать достаточные запасы средств индивидуальной защиты в медучреждениях и аптечной сети. Маски будут поставляться в аптечную сеть по приемлемым ценам, - сказал министр имущественных отношений Ставропольского края Виталий Зритнев.

Одно изделие будет стоить менее 7 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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