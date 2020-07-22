В Невинномысске закончили ремонт дороги

22 Июль 2020 2020-07-22T12:29:56+03:00

Деньги дали из бюджета края и города

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В Невинномысске завершили ремонт дороги. Рабочие обновили 434 метра полотна. Накануне уложили последний слой асфальта, передает администрация города.

Работы на участке финансируют из бюджетов края и муниципалитета.

- Для безопасности пешеходов на дороге доделывают дорожки и съезды, ставят знаки и светофоры. Кроме того, дорогу оснастят искусственными неровностями и нанесут разметку из термопластика, - сказано в сообщении.

Помимо этого, коммунальщики обновили ливневую канализацию, а пешеходные дорожки уложили плиткой. Благодаря ремонту на участке появились дополнительные места для парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU