В Невинномысске закончили ремонт дороги
В Невинномысске завершили ремонт дороги. Рабочие обновили 434 метра полотна. Накануне уложили последний слой асфальта, передает администрация города.
Работы на участке финансируют из бюджетов края и муниципалитета.
- Для безопасности пешеходов на дороге доделывают дорожки и съезды, ставят знаки и светофоры. Кроме того, дорогу оснастят искусственными неровностями и нанесут разметку из термопластика, - сказано в сообщении.
Помимо этого, коммунальщики обновили ливневую канализацию, а пешеходные дорожки уложили плиткой. Благодаря ремонту на участке появились дополнительные места для парковки.
ИСТОЧНИК KP.RU