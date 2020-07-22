Больницам Ставрополья подарили 22 новых реанимобиля

22 Июль 2020 2020-07-22T12:38:57+03:00

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Владимир Владимиров подарил больницам 22 новых реанимобиля. Ключи от машин получили главные врачи десяти районных и городских больниц. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.

- Президентом России в «майском» Указе поставлена задача по увеличению средней продолжительности жизни людей в стране. В нашем крае к 2030 году она должна достигать 80 лет. Новые реанимобили – поддержка на пути этой цели, - сказал Владимиров.

Известно, что машины отправились в десять больниц Ставрополя, Пятигорска, Невинномысска, а также в Ставропольскую краевую клиническую больницу.

- Каждая такая машина – по сути, «медицинская палата», в которой есть все, чтобы на месте обеспечить высококвалифицированную первую помощь. Их использование повышает шансы на спасение жизни в критической ситуации, - поделился губернатор.

Отмечается, что в период с 2016 по 2019 год в медицинские учреждения поступило 207 машин "Скорой помощи". Их закупали за деньги краевых, федеральных властей и за счет инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU