В Дагестане трое человек ранены и один погиб в результате ДТП
В Дагестане трое человек госпитализированы и один скончался после ДТП на трассе. 18-летний водитель «Прироры» вылетел на «встречку» и врезался в «Семерку». Подробности сообщает ГУ МВД по Республике Дагестан.
ДТП произошло 21 июля на 982 километре автодороги «Кавказ». Около 11:10 молодой водитель выехал на встречную полосу, по которой ехал «ВАЗ-21074». В результате столкновения 35-летний водитель второго авто скончался на месте.
22-летний пассажир «Семерки», как водитель «Приоры и его 17-летний пассажир попали в Центральную больницу Магарамкентского района. У них диагностированы травмы различной степени тяжести.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия и степень вины участников выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU