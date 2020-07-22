В Дагестане трое человек ранены и один погиб в результате ДТП

22 Июль 2020 2020-07-22T13:02:15+03:00

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В Дагестане трое человек госпитализированы и один скончался после ДТП на трассе. 18-летний водитель «Прироры» вылетел на «встречку» и врезался в «Семерку». Подробности сообщает ГУ МВД по Республике Дагестан.

ДТП произошло 21 июля на 982 километре автодороги «Кавказ». Около 11:10 молодой водитель выехал на встречную полосу, по которой ехал «ВАЗ-21074». В результате столкновения 35-летний водитель второго авто скончался на месте.

22-летний пассажир «Семерки», как водитель «Приоры и его 17-летний пассажир попали в Центральную больницу Магарамкентского района. У них диагностированы травмы различной степени тяжести.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия и степень вины участников выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU