2020-07-22T14:22:28+03:00
Общество

В Железноводске разгромили парк за 25 млн рублей

Территорию отправили на ремонт
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Неизвестные вандалы уничтожили парк имени Станислава Говорухина в Железноводске. На обновление места в 2018 году потратили больше 25 миллионов рублей. Ранее парк уже громили, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Три месяца, пока действовали ограничительные меры по коронавирусу, парк был закрыт. За это время вандалы сломали роллердром и скейтпарк, разгромили уличные тренажеры и повредили резиновое покрытие на спортивной площадки. Кроме того, все объекты расписали краской. Превалируют надписи с матом. Мэр Железноводска Евгений Моисеев уверил, что вскоре парк отремонтируют и вернут в пользование.

- По данному факту ОМВД России по городу Железноводску проводится проверка, - сообщили "КП - Северный Кавказ" в пресс-службе МВД по Ставрополью.

Парк имени Говорухина обновили в 2018 году по программе "Комфортная городская среда". На обновление облика и оснащения парка потратили больше 25 миллионов рублей.

В октябре 2019 года парк уже оскверняли. Вандалы сломали и утопили в озере тамошнюю мебель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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