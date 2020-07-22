В общежитии Невинномысска убили двух жильцов

22 Июль 2020 2020-07-22T13:21:48+03:00

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В Невинномысске возбудили уголовное дело по факту двойного убийства. В числе подозреваемых - двое мужчин, которые были знакомы с жертвами. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Конфликт произошел 19 июля в комнате общежития. За одним столом отдыхали трое мужчин и одна женщина, они выпивали. Внезапно мужчина приревновал свою суженную к друзьям и стал выяснять отношения со всеми. Тогда ревнивец взял нож и ударил им 34-летнего приятеля в грудь и шею. Потерпевший скончался на месте. Женщина стала кричать и звать на помощь - второй подозреваемый убил и ее.

- По данному факту следственный отдел по городу Невинномысск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по пункта «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), - сказано в сообщении ведомства.

Подозреваемые задержаны. На месте убийства провели следственные мероприятия.

- Сейчас следствие готовит ходатайства в суд об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, а также проводит следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СКР по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU