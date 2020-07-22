На Ставрополье за сутки от коронавируса умерли три человека
На Ставрополье за день скончались три человека. Количество смертей выросло до 134 случаев. Ставрополь продолжает быть первой территорией края по числу летальных случаев, следует из данных Роспотребнадзора.
В краевой столице зафиксировали 31 смерть. Следом по количеству скончавшихся идут Пятигорск, Нефтекумский и Минераловодский городские округа (во всех трех - по десять). Корреспондент "КП - Северный Кавказ" в ходе мониторинга карты распространения коронавируса по Ставрополью заметил увеличение числа умерших в Ставрополе и Шпаковском районе.
Всего в крае выявили 7195 случаев инфицирования, за сутки прибавилось еще 96 пациентов. За день врачи выписали 108 больных, теперь выздоровевших - 4669.
- Судя по цифрам, ситуация несколько выравнивается. Вместе с тем, результат одного дня - это пока еще слишком мало, чтобы говорить о долговременных тенденциях. Риски, связанные с коронавирусом, все так же присутствуют, - прокомментировал сегодняшние данные губернатор Владимир Владимиров в своем Instagram-аккаунте.
ИСТОЧНИК KP.RU