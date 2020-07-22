2020-07-22T13:37:57+03:00
Общество

На Ставрополье за сутки от коронавируса умерли три человека

Всего медики зарегистрировали 134 летальных исхода
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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На Ставрополье за день скончались три человека. Количество смертей выросло до 134 случаев. Ставрополь продолжает быть первой территорией края по числу летальных случаев, следует из данных Роспотребнадзора.

В краевой столице зафиксировали 31 смерть. Следом по количеству скончавшихся идут Пятигорск, Нефтекумский и Минераловодский городские округа (во всех трех - по десять). Корреспондент "КП - Северный Кавказ" в ходе мониторинга карты распространения коронавируса по Ставрополью заметил увеличение числа умерших в Ставрополе и Шпаковском районе.

Всего в крае выявили 7195 случаев инфицирования, за сутки прибавилось еще 96 пациентов. За день врачи выписали 108 больных, теперь выздоровевших - 4669.

- Судя по цифрам, ситуация несколько выравнивается. Вместе с тем, результат одного дня - это пока еще слишком мало, чтобы говорить о долговременных тенденциях. Риски, связанные с коронавирусом, все так же присутствуют, - прокомментировал сегодняшние данные губернатор Владимир Владимиров в своем Instagram-аккаунте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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