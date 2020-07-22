Каждый десятый водитель автобуса на Ставрополье оказался нарушителем

22 Июль 2020 2020-07-22T14:54:50+03:00

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На Ставрополье проходит спецоперация "Автобус". Инспекторы проверяют автобусы, которые занимаются пассажирской перевозкой. За неделю сотрудники МВД остановили уже тысячу автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю

В ходе операции инспекторы проверяют документы, исправность транспорта и соблюдение ПДД и перевозок на рейсах. В ходе первой недели выявлено более 100 нарушителей. Против водителей составили административные протоколы. За то, что на рейсы пустили неисправные машины, наказали 22 должностных лиц. Еще семь автобусов сняли с регистрации за нелегальные изменения в конструкции.

Операцию начали 13 июля. Проверки продолжатся еще два месяца. Сотрудники МВД проинспектируют все пассажирские автотранспортные предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU