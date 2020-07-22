Каждый десятый водитель автобуса на Ставрополье оказался нарушителем
На Ставрополье проходит спецоперация "Автобус". Инспекторы проверяют автобусы, которые занимаются пассажирской перевозкой. За неделю сотрудники МВД остановили уже тысячу автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю
В ходе операции инспекторы проверяют документы, исправность транспорта и соблюдение ПДД и перевозок на рейсах. В ходе первой недели выявлено более 100 нарушителей. Против водителей составили административные протоколы. За то, что на рейсы пустили неисправные машины, наказали 22 должностных лиц. Еще семь автобусов сняли с регистрации за нелегальные изменения в конструкции.
Операцию начали 13 июля. Проверки продолжатся еще два месяца. Сотрудники МВД проинспектируют все пассажирские автотранспортные предприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU