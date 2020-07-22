2020-07-22T14:50:44+03:00
Недвижимость

В Пятигорске фонтан с многоэтажку объяснили незаконной врезкой

Водопровод прорвало на окна здания поблизости
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Кадры с места ЧП. Фонтан ни чуть не порадовал местных жителейКадры с места ЧП. Фонтан ни чуть не порадовал местных жителей
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В Пятигорске объяснили, почему прорвало водопровод на улице Адмиральского. Причиной ЧП стала незаконная врезка в систему. Кто-то крал воду с трубы, передает представитель "Ставрополькрайводоканала".

Инцидент произошел вечером 21 июля. Из-за прорыва водопровода образовался коммунальный фонтан, который бил в дом. Окна некоторых из квартир были открыты. Жильцы не могли самостоятельно выйти из подъезда. Поток оказался настолько сильным, что пробил асфальт.

Коммунальный фонтан в Пятигорске. Вид с многоэтажки.Видео: соцсети

- Направил территориальную службу для актирования возможного ущерба жителям города. В случае выявления таких фактов будем требовать компенсации от Пятигорского водоканала, - заявил тогда мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

За час фонтан отключили. Началось выяснение причины ЧП.

Коммунальный фонтан в Пятигорске. Вид с земли.Видео: соцсети

- Причиной масштабного выброса воды стало несанкционированное подключение, а проще - хищение воды из сети водоснабжения, что и выяснили при вскрытии поврежденного трубопровода работники предприятия, - заявили в "Ставрополькрайводоканале".

ИСТОЧНИК KP.RU

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