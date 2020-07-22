Власти Ставрополья потратили 1,3 млрд рублей на выплаты на детей

22 Июль 2020 2020-07-22T15:30:58+03:00

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На Ставрополье ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет получили больше 36,3 тысяч семей. На это потратили 1,3 миллиарда рублей, передает управление по информационной политике Правительства Ставропольского края.

- По данным Министерства труда и социальной защиты Ставропольского края, ежемесячную выплату в размере 4 921,5 рублей на каждого ребенка получили более 36 300 ставропольских семей на 47 209 детей. Общая сумма выплат составила 1,3 млрд рублей, - сказано в сообщении.

Прием заявлений начали еще 15 мая. Процедура идет в плановом режиме. У семей есть возможность подать документы до 31 декабря. Это можно сделать по предварительной записи и почти, а также через портал "Госуслуги".

Инициативу выплат поддержал президент России Владимир Путин. Согласно указу, подтвержденные заявители будут получать ежемесячные выплаты. На эти нужды выделили почти 105 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU