Власти Ставрополья потратили 1,3 млрд рублей на выплаты на детей
На Ставрополье ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет получили больше 36,3 тысяч семей. На это потратили 1,3 миллиарда рублей, передает управление по информационной политике Правительства Ставропольского края.
- По данным Министерства труда и социальной защиты Ставропольского края, ежемесячную выплату в размере 4 921,5 рублей на каждого ребенка получили более 36 300 ставропольских семей на 47 209 детей. Общая сумма выплат составила 1,3 млрд рублей, - сказано в сообщении.
Прием заявлений начали еще 15 мая. Процедура идет в плановом режиме. У семей есть возможность подать документы до 31 декабря. Это можно сделать по предварительной записи и почти, а также через портал "Госуслуги".
Инициативу выплат поддержал президент России Владимир Путин. Согласно указу, подтвержденные заявители будут получать ежемесячные выплаты. На эти нужды выделили почти 105 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU