В ДТП под Нальчиком пострадали шесть человек

22 Июль 2020 2020-07-22T15:44:16+03:00

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На въезде в Нальчик произошло ДТП маршрутки с иномаркой. Шесть человек пострадали, четверых из них госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Кабардино-Балкарии.

Авария случилась вчера вечером. Столкнулись "Газель" и Toyota Camry. Известно, что иномарка в момент аварии шла на разворот.

- 53-летний житель села Нартан, управляя автомашиной «ГАЗ-322132», осуществляя перевозку пассажиров по маршруту «Нарткала-Нальчик», на 458 км. федеральной дороги «Кавказ» не выполнил требования дорожной разметки и совершил столкновение с автомашиной «Тойота Камри», - сказано в сообщении ГИБДД по КБР.

В результате "Газель" опрокинулась. Помощью медиков воспользовались шесть человек. Восемь участников ДТП доставили в больницу, из них только четверых госпитализировали. Двум пассажирам назначили амбулаторное лечение. Водители не пострадали.

По факту аварии назначена автотехническая экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU