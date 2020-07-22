В Дагестане сошел сель - от мира отрезаны три села

22 Июль 2020 2020-07-22T17:06:22+03:00

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В Дагестане из-за схода селя после сильного ливня от мира отрезанными оказались три села в Ахтынском районе. Это населенные пункты Хнов, Фий, Гдым. На месте работают сотрудники МЧС и дорожной службы. Идет восстановление дорожного сообщения. Пока есть возможность пройти пострадавший из-за ЧС участок только пешком. Мост, ведущий к селу Хнов, также смыло. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU