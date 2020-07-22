2020-07-22T17:20:02+03:00
Общество

В Карачаево-Черкесии открылись тренажерные залы

Республика перешла на 3 этап снятия ограничений, в связи с чем в Минспорта КЧР заявили об открытии фитнес-центров
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Карачаево-Черкесия перешла на 3 этап снятия ограничений по COVID-19, в связи с чем в республике открываются тренажерные залы и фитнес-центры. В местном Минспорта рассказали, что уже составлен и разослан спортивным организациям соответствующий приказ.

Заработали также бассейны и спортшколы, в которых занимаются дети старше 14 лет. Но это не значит, что все возвращается к порядкам до пандемии. В республике продолжают соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора и пока сохраняются ограничения, касающиеся числа занимающихся в одной группе, а также обязательной дезинфекции.

По замечанию представителей министерства спорта Карачаево-Черкесии, в полной мере работа спортивных учреждений возобновится на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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