Пострадавших в КБР при взрыве газа мать с ребенком доставили спецбортом в Нижний Новгород

22 Июль 2020 2020-07-22T17:45:39+03:00

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Пострадавших во время взрыва газа в Баксане мать с ребенком доставили в Ожоговыи центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии:

Пострадавших при взрыве газа в КБР мать с ребенком отправили спецбортом в Нижний Новгород.

- Спецборт с нашими пациентами встретил лично заместитель начальника Главного управления МЧС России по Нижегородскои области полковник Султан Хацуков, - комментируют в Минздраве Кабардино-Балкарии.

Несчастный случай произошел 18 июля в семье из 5 человек. Сообщалось, что одна женщина была госпитализирована в Центральную районную больницу Баксана. А ее 7-летний сын с глубокими ожогами в шоковом состоянии - в Республиканскую клинику. Оба в тяжелом состоянии были отправлены в Нижний Новгород.

Также при взрыве пострадала девочка - у нее обожжены 10% тела, и женщина - ее жизни ничего не угрожает. Но погиб мужчина 1959 года рождения, который получил ожог 70% тела и травмы дыхательных путей.

ИСТОЧНИК KP.RU