2020-07-22T17:57:23+03:00
Происшествия

После предотвращения теракта в КБР завели три уголовных дела

Спецоперация по ликвидации боевиков прошла в горно-лесистой местности республики
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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В Кабардино-Балкарии после предотвращения теракта в Нальчике и ликвидации боевиков запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ следственный комитет возбудил три уголовных дела.

- По признакам преступлений, предусмотренных статьей 222 ("Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц"), статьей 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору"), а также статьей 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов")", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что четверо головорезов готовили покушение на сотрудников правоохранительных органов республики и были убиты сегодня, отказавшись сдаться.

Спецоперация против террористов в Кабардино-Балкарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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