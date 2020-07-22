В Невинномысске пропал 15-летний подросток

22 Июль 2020 2020-07-22T19:58:52+03:00

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На Ставрополье в городе Невинномысск пропал 15-летний Валерий Кумбиев из Кочубеевского района. Подросток 21 июля ушел гулять и никто не знает о его местонахождении. У парня русые волосы, голубые глаза прямой нос, рост 160-165 см, среднего телосложения. Был одет в голубую футболку (как на фото), голубые шорты. Примета: заикается, когда волнуется.

- Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Кумбеева Валерия Анатольевича, просьба сообщить в ОМВД России по городу Невинномысску по телефонам (86554) 41-3-70, 41-3-50, 6-10-42, - просят полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU