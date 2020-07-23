Для пожилых людей на Ставрополье продлили самоизоляцию

23 Июль 2020 2020-07-22T20:28:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставропольском крае решили продлить режим самоизоляции для пожилых людей - старше 65 лет, а также для жителей региона с хроническими заболеваниями. Ограничения по коронавирусу для них снимут не 24 июля, как обещали, а только 6 августа. Об этом стало известно из сведений на официальном портале правовой информации, где размещено соответствующее постановление, подписанное губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым.

Кроме того, сохраняется контроль за приезжающими из-за границы. Им по-прежнему необходимо сдавать анализы на коронавирус методом полимеразной цепной реакции. Будут следить и за приезжающими на заработки - необходимо иметь справку об отсутствии COVID-19.

На 22 июля в крае 7195 случаев заражения. Выздоровели 4669 человек, скончались 134 жителя.

ИСТОЧНИК KP.RU