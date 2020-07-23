За сутки коронавирусом заболели 125 жителей Ставрополья

23 Июль 2020 2020-07-23T08:16:32+03:00

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На Ставрополье выявили 125 новых случаев заражения COVID-19. По состоянию на 23 июля в крае известно о 7320 больных. Из них "активных" - 2411. Данные опубликовал губернатор Владимир Владимиров в социальных сетях.

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За все время врачи вылечили 4772 пациента с коронавирусом. За сутки выписали еще 103 человека. 137 инфицированных, к несчастью, умерли. Уже второй день подряд на Ставрополье от COVID-19 умирают по три человека.

- Мы постоянно проводим тестирование на COVID - за последние сутки сделали около 3,5 тысячи таких исследований. Это позволяет выявлять новых заболевших, им оказывается врачебная помощь, - заявил Владимиров.

Всего ставропольские медики провели 261 тысячу исследований на коронавирус. Число мест в больницах не уменьшается - их по-прежнему 2803. Кроме того, 272 койки оборудованы аппаратами ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU