2020-07-23T08:16:32+03:00
Общество

За сутки коронавирусом заболели 125 жителей Ставрополья

Общее количество случаев увеличилось до 7320
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

На Ставрополье выявили 125 новых случаев заражения COVID-19. По состоянию на 23 июля в крае известно о 7320 больных. Из них "активных" - 2411. Данные опубликовал губернатор Владимир Владимиров в социальных сетях.

Самоизоляция для групп риска и налоговые льготы: коронавирус на Ставрополье

00:00
00:00

За все время врачи вылечили 4772 пациента с коронавирусом. За сутки выписали еще 103 человека. 137 инфицированных, к несчастью, умерли. Уже второй день подряд на Ставрополье от COVID-19 умирают по три человека.

- Мы постоянно проводим тестирование на COVID - за последние сутки сделали около 3,5 тысячи таких исследований. Это позволяет выявлять новых заболевших, им оказывается врачебная помощь, - заявил Владимиров.

Всего ставропольские медики провели 261 тысячу исследований на коронавирус. Число мест в больницах не уменьшается - их по-прежнему 2803. Кроме того, 272 койки оборудованы аппаратами ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За сутки коронавирусом заболели 125 жителей Ставрополья
Для пожилых людей на Ставрополье продлили самоизоляцию
Завершены поиски пропавшего в Невинномысске подростка
В Ингушетии задержали председателя контрольно-счетной палаты и его брата
В Невинномысске пропал 15-летний подросток
ВТБ: активнее всего кредитными каникулами пользовались жители СКФО
После предотвращения теракта в КБР завели три уголовных дела
Пострадавших в КБР при взрыве газа мать с ребенком доставили спецбортом в Нижний Новгород
В Карачаево-Черкесии открылись тренажерные залы
В Дагестане сошел сель - от мира отрезаны три села
На «Невинномысском Азоте» прошла Научно-техническая конференция молодых специалистов
На Ставрополье обновили автопарк «Скорой»
Появилось видео уничтожения боевиков ИГИЛ* в Кабардино-Балкарии
В мэрии Георгиевска прокомментировали «возвращение» Максима Клетина
В ДТП под Нальчиком пострадали шесть человек
Власти Ставрополья потратили 1,3 млрд рублей на выплаты на детей
В Пятигорске фонтан с многоэтажку объяснили незаконной врезкой
Бизнес Северной Осетии получил от ВТБ 180 миллионов рублей
В Назрани проходят обыски в доме брата ингушского депутата
Каждый десятый водитель автобуса на Ставрополье оказался нарушителем
На Ставрополье за сутки от коронавируса умерли три человека