На Ставрополье зек убил сокамерника

23 Июль 2020 2020-07-23T10:27:42+03:00

Оба попали в тюрьму за убийство

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В Кочубеевском районе Ставропольского края заключенный убил сокамерника после конфликта "из-за малозначительного повода". Как отметили в следственном комитете Ставропольского края, оба попали в "Исправительную колонию №1" за убийство.

- Подозреваемый дважды ударил потерпевшего металлической заточкой. От полученных повреждений 31-летний мужчина скончался на месте, - рассказали в ведомстве.

Дважды убийца снова задержан и стал фигурантом уголовного дела по статье 105 УК РФ. Проводится комплекс экспертиз.

Фото с места происшествия: Следком СК

ИСТОЧНИК KP.RU