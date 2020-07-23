На Ставрополье зек убил сокамерника
Оба попали в тюрьму за убийство
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кочубеевском районе Ставропольского края заключенный убил сокамерника после конфликта "из-за малозначительного повода". Как отметили в следственном комитете Ставропольского края, оба попали в "Исправительную колонию №1" за убийство.
- Подозреваемый дважды ударил потерпевшего металлической заточкой. От полученных повреждений 31-летний мужчина скончался на месте, - рассказали в ведомстве.
Дважды убийца снова задержан и стал фигурантом уголовного дела по статье 105 УК РФ. Проводится комплекс экспертиз.
Фото с места происшествия: Следком СК
ИСТОЧНИК KP.RU