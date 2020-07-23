Возвращение Клетина на пост мэра Георгиевска назвали ложью

23 Июль 2020 2020-07-23T10:49:42+03:00

На должности остается все тот же чиновник

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В Георгиевске опровергли сообщения о возвращении Максима Клетина в администрацию. Обязанности главы округа все так же исполняет его заместитель Жанна Донец. Об этом сообщают в администрации.

Ранее Клетина отстранили от должности из-за двух уголовных дел. Спустя несколько месяцев ставропольские СМИ сообщили, что мужчина вернулся к работе главы Георгиевского городского округа. Якобы такие данные появились на официальном сайте территории. Журналистов смутила главная страница портала - на ней Клетина представляют как руководителя.

На самом деле, информацию просто не обновили. Несмотря на то, что сайт каждый день пополняется релизами, пресс-служба не стала менять эту часть главной страницы.

Накануне чиновник был замешен в секс-скандале. Клетин строил роман с местной жительницей Виленой. Дело дошло до выяснения отношений на федеральных телеканалах.

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ИСТОЧНИК KP.RU