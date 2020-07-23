2020-07-23T11:00:58+03:00
Общество

На Ставрополье сотрудника ФСИН поймали на мошенничестве

Следователи открыли уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Мужчина должен был спасти женщину от возмещения ущербаМужчина должен был спасти женщину от возмещения ущербаФото: Иван ВИСЛОВ
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На Ставрополье возбудили уголовное дело против заместителя начальника филиала ФСИН по Октябрьскому району Ставрополя. Его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает следственное управление СКР по краю.

По данным следствия, в декабре 2019 года осужденная за налоговое преступление женщина вышла на подозреваемого. За 400 тысяч рублей мужчина должен был помочь с окончанием производства по взысканию ущерба. Правда, у сотрудника ФСИН не было таких полномочий. Деньги он потратил.

- Заместителя начальника филиала по Октябрьскому району города Ставрополя федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю» подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), - сказано в сообщении.

Дело возбудили по материалам управления ФСИН России по Ставропольскому краю. Следствие собирает необходимые доказательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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