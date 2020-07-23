Власти Ставрополя раздали 34 тысячи продуктовых и молочных наборов

23 Июль 2020 2020-07-23T11:43:22+03:00

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В Ставрополе отдали больше 34,2 тысяч продуктовых и молочных наборов. Работа проходит в рамках акции "Доброе сердце". Молочных пакетов было 11,6 тысяч, а продуктовых - 22,6 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Программу инициировала "Единая Россия", а поддержал идею Владимир Владимиров. Волонтеры разносят продукты льготным категориям местных жителей. В том числе - "люди старше 65 лет, получающие минимальные пенсии, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей инвалидов, одинокие матери, инвалиды первой группы". Спустя пару недель власти стали раздавать молочные наборы.

- Важно отметить, что поддержка носила и заявительный характер, за помощью могли обратиться все жители краевой столицы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, - заявил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

ИСТОЧНИК KP.RU