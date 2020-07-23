В Железноводске нашли вандалов, разгромивших парк за 25 млн

23 Июль 2020 2020-07-23T12:05:15+03:00

С несовершеннолетними работает специальная комиссия, запись с камеры наружного наблюдения передана в правоохранительные органы

Изменить размер текста: A A

Парк Станислава Говорухина, построенный в 2018 году в городе-курорте Железноводск за 25 млн рублей, разрушили несовершеннолетние вандалы. С ними уже работает специальная комиссия. Об этом рассказали в местной администрации. Нашли хулиганов с помощью видеозаписи с камеры наружного наблюдения.

- Материалы передали в правоохранительные органы, - сказал мэр города-курорта Евгений Моисеев.

Три месяца из-за ограничений по COVID-19 площадка стояла закрытой. За это время вандалы уничтожили ролледром и скейтпарк, разгромили уличные тренажер, разодрали резиновое покрытие площадки и расписали поверхности ненормативной лексикой.

ИСТОЧНИК KP.RU