2020-07-23T12:18:49+03:00
Дом. Семья

В Ессентуках расселят диких уток, расплодившихся в парке

За 6 лет число пернатых на озере в городе-курорте выросло аж до 300
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Фото: пресс-служба ЕссентуковФото: пресс-служба Ессентуков
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За 6 лет на озере в Ессентуках расплодилось слишком много диких уток, считает руководство парковой зоны и в администрации города-курорта. Из-за теплой зимы и весны «утки отказались улетать с озера», - отмечает директор муниципального учреждения культуры Владимир Паюл.

Вдобавок отдыхающие постоянно кормят пернатых, совсем отбив у тех желание куда-то летать. В этих условиях число птиц выросло аж до 300! Часть уток решено переселить на другие ближайшие водоемы — это «Шестихутор» и черкесское водохранилище.

- К началу осени уток на озере станет минимум в два раза меньше. Сейчас решается вопрос их транспортировки. Это будет гуманный отлов без истребления, - подчеркнули в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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