В Дагестане число стобалльников на ЕГЭ по русскому выросло втрое

23 Июль 2020 2020-07-23T13:58:49+03:00

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В Дагестане почти в три раза выросло число выпускников школ, набравших 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования республики.

По данным министерства, в 2020 году высший балл получило 29 человек. Годом ранее такой результат показали лишь 11 учеников. Интересно, что в 2019 году на ЕГЭ по всем предметам было зафиксировано лишь 24 высших результата, при чем два из них принадлежали одной девочке.

Отметим, что более 80 баллов на ЕГЭ по русскому получили 1 602 дагестанских школьника. Всего в 2020 году прошли аттестацию почти 10 тысяч выпускников.. В местном Минобре ждут результатов экзаменов по другим предметам и выражают надежду, что здесь стобалльников будет не меньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU