2020-07-23T13:34:57+03:00
Общество

Клещи покусали 3,4 тысячи жителей Ставрополья

Показатели уменьшились на треть
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Мария ЛЕНЦ
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На Ставрополье рассказали о ситуации с клещами в крае. По состоянию на 20 июля членистоногие покусали 3429 человек. Среди них 1412 - дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Клещи стали кусать детей меньше на 34,8%. У восьми человек диагностировали Крымскую геморрагическую лихорадку. Это жители Апанасенковского, Арзгирского, Ипатовского, Нефтекумского, Красногвардейского районов и Ставрополя. В июле 2019 года было уже известно о 31 случае заражения. Иными словами, почти в четыре раза меньше.

- Противоклещевые обработки природных биотопов проводится во всех административных территориях края. Обработано 5735,3 гектара, в том числе зон отдыха населения 666,5 гектара и пастбищ 4783,3 гектаров, - сказано в сообщении.

Ветеринары Ставрополья обработали от клещей 415 тысяч голов крупного рогатого скота и 667 тысяч малого.

- Выдано 275 предписаний хозяйствующим субъектам о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. За выявленные нарушения обязательных требований по профилактике клещевых инфекций составлено 5 протокола, наложено штрафов на сумму 15 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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