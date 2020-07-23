2020-07-23T14:13:44+03:00
Здоровье

Три популярные блогерши устроят шоу в Железноводске

Суммарно у девушек - 14 миллионов подписчиков
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Железноводске организуют первое на Ставрополье шоу-туризм. 7 августа в город приедут Алина Акилова, Надин Серовски и Helen Yes (Елена Сажина). Суммарная аудитория звезд - 14 миллионов фолловеров. Девушки будут отдыхать в одном из санаториев, сообщил мэр Железноводска Евгений Моисеев.

- Шоу-туризм - веяние новое, и Железноводск готов стать первопроходцем. [...] Во время отдыха девушки будут посещать наши достопримечательности, проходить процедуры и СПА-релаксы и делиться впечатлениями со своими фанатами, - написал глава города.

Кроме того, блогеры организуют встречи с подписчиками. Шоу-туризм привлечет новых туристов в город-курорт, надеется Моисеев.

Кто приедет в Железноводск? "КП - Северный Кавказ" показывает их Instagram-аккаунты.

Алина Акилова - уроженка Ставрополья. В Instagram 2,4 миллиона подписчиков. Сейчас живет в Москве.

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Алина Акилова
69622 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Надин Серовски - блогер из Иваново. В Instagram 6,3 миллиона подписчиков. Начинала путь как мастер-бровист, а теперь - модель.

nadin_serovskinadin_serovski
Надин Серовски
481916 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Елена Сажина закончила школу в Питере. Сейчас аудитория в Instagram - 5,3 миллиона фолловеров. Позиционирует себя "актрисой, блогером, певицей".

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Helen Yes (Елена Сажина)
350134 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Железноводск - "бальнеологический, питьевой и грязевой курорт", где есть 24 санатория и 15 гостиниц. Для лечения здесь реализуют большой комплекс мероприятий: к примеру, минеральные ванны, аэротерапию, грязелечение. Город считается одним из самых экологически чистых в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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