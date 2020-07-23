Во дворе дома сбили 13-летнего подростка из Ставрополя

23 Июль 2020 2020-07-23T15:13:07+03:00

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В Ставрополе "Kia Rio" сбила подростка. ДТП случилось во дворе на улице 50 лет ВЛКСМ. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Известно, что 13-летний парень в момент аварии переходил дорогу. Почему водитель вовремя не затормозил - не известно.

- Пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадину лба, тупую травму грудной клетки. Его отвезли в больницу, где врач назначил ему амбулаторное лечение. Сейчас его жизни ничего не угрожает, - сообщают в ГИБДД по Ставропольскому краю.

По факту аварии идет административное расследование. За лето дети уже трижды становились жертвами ДТП во жилых зонах, заметил врио начальника ОГИБДД УМВД России по Ставрополю Сергей Бубырь.

ИСТОЧНИК KP.RU