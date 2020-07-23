2020-07-23T15:13:07+03:00
Происшествия

Во дворе дома сбили 13-летнего подростка из Ставрополя

Парня госпитализировали с травмами
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставрополе "Kia Rio" сбила подростка. ДТП случилось во дворе на улице 50 лет ВЛКСМ. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Известно, что 13-летний парень в момент аварии переходил дорогу. Почему водитель вовремя не затормозил - не известно.

- Пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадину лба, тупую травму грудной клетки. Его отвезли в больницу, где врач назначил ему амбулаторное лечение. Сейчас его жизни ничего не угрожает, - сообщают в ГИБДД по Ставропольскому краю.

По факту аварии идет административное расследование. За лето дети уже трижды становились жертвами ДТП во жилых зонах, заметил врио начальника ОГИБДД УМВД России по Ставрополю Сергей Бубырь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось видео разгрома парка за 25 млн рублей в Железноводске
Пожар на ставропольском заводе по производству масла локализован
Бывший глава Шпаковского района стал начальником Минюста Ставрополья
В Северной Осетии получили выплаты 537 медиков, пострадавших от коронавируса
Появились снимки пожара на заводе в Георгиевске
В Северной Осетии "пенсионеры" украли 3 млн рублей
На Ставрополье загорелся завод по производству подсолнечного масла
Фермеров Ставрополья могут отправить на кредитные каникулы
Во дворе дома сбили 13-летнего подростка из Ставрополя
В Карачаево-Черкесии завершены поиски пропашего офицера МЧС
Купить транспорт в лизинг теперь можно на более выгодных условиях
Три популярные блогерши устроят шоу в Железноводске
Мэр Пятигорска временно покинул пост из-за проблем со здоровьем
Клещи покусали 3,4 тысячи жителей Ставрополья
В Дагестане число стобалльников на ЕГЭ по русскому выросло втрое
В Ессентуках расселят диких уток, расплодившихся в парке
В Ставрополе за сутки COVID-19 заболело рекордное количество людей
В Железноводске нашли вандалов, разгромивших парк за 25 млн
ВТБ продолжит выдавать кредиты наличными по телефону
Власти Ставрополя раздали 34 тысячи продуктовых и молочных наборов
На Ставрополье сотрудника ФСИН поймали на мошенничестве
Возвращение Клетина на пост мэра Георгиевска назвали ложью
На Ставрополье зек убил сокамерника
За сутки коронавирусом заболели 125 жителей Ставрополья