2020-07-23T15:31:09+03:00
Общество

Фермеров Ставрополья могут отправить на кредитные каникулы

Об этом заявил губернатор края Владимир Владимиров на встрече с аграриями
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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На Ставрополье фермеров могут отправить на кредитные каникулы. Также аграриям дадут отсрочку по лизинговым сделкам. Предложение прорабатывают в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края. Об этом рассказал Владимир Владимиров на встрече с представителями региональной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

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Политик обсудил с фермерами несколько актуальных проблем. Одной из них стали "кредитные каникулы". Губернатор сообщил, что власти ведут переговоры с территориальными структурами больших банков.

Кроме того, фермеры пожаловались на неопределенный юридический статус дорог, который соединяют сельскохозяйственные угодья, и небольшое число съездов в поля для техники.

- Для нас крайне важно сохранить устойчивость фермерских хозяйств, не допустить, чтобы вашими временными, сезонными трудностями воспользовались нечистые на руку дельцы, - сказал Владимиров.

По словам краевого министра сельского хозяйства Владимира Ситникова, за пять лет на Ставрополье на 10% увеличилось производство зерновых, на 38% - производство мяса, а на 15% - выпуск молока. Сейчас 5,2 тысяч КФХ дают краю заработок в 29 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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