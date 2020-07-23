Фермеров Ставрополья могут отправить на кредитные каникулы

23 Июль 2020 2020-07-23T15:31:09+03:00

Об этом заявил губернатор края Владимир Владимиров на встрече с аграриями

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На Ставрополье фермеров могут отправить на кредитные каникулы. Также аграриям дадут отсрочку по лизинговым сделкам. Предложение прорабатывают в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края. Об этом рассказал Владимир Владимиров на встрече с представителями региональной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

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Политик обсудил с фермерами несколько актуальных проблем. Одной из них стали "кредитные каникулы". Губернатор сообщил, что власти ведут переговоры с территориальными структурами больших банков.

Кроме того, фермеры пожаловались на неопределенный юридический статус дорог, который соединяют сельскохозяйственные угодья, и небольшое число съездов в поля для техники.

- Для нас крайне важно сохранить устойчивость фермерских хозяйств, не допустить, чтобы вашими временными, сезонными трудностями воспользовались нечистые на руку дельцы, - сказал Владимиров.

По словам краевого министра сельского хозяйства Владимира Ситникова, за пять лет на Ставрополье на 10% увеличилось производство зерновых, на 38% - производство мяса, а на 15% - выпуск молока. Сейчас 5,2 тысяч КФХ дают краю заработок в 29 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU