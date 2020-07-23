2020-07-23T15:46:47+03:00
Происшествия

На Ставрополье загорелся завод по производству подсолнечного масла

Пожарные прибыли на место
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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В МЧС по СК пожару присвоили третий ранг. Иллюстративное фотоВ МЧС по СК пожару присвоили третий ранг. Иллюстративное фотоФото: Артем КИЛЬКИН
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В Георгиевске загорелся Невинномысский маслоэкстракционный завод. Сообщение поступило почти в 15 часов. Наблюдается открытое горение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ставропольскому краю.

- В 14:50 23.07.2020 поступило сообщение о пожаре в здании Невинномысского маслоэкстракционного завода. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался открытое горение рубероидной кровли, - сказано в сообщении ведомства.

Площадь возгорания - 500 квадратных метров. Подтвержден третий ранг пожара.

Сведения о том, есть ли пострадавшие или погибшие, уточняются. В тушении задействовали 64 человека и 22 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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