На Ставрополье загорелся завод по производству подсолнечного масла

23 Июль 2020 2020-07-23T15:46:47+03:00

В МЧС по СК пожару присвоили третий ранг. Иллюстративное фото Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Георгиевске загорелся Невинномысский маслоэкстракционный завод. Сообщение поступило почти в 15 часов. Наблюдается открытое горение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ставропольскому краю.

- В 14:50 23.07.2020 поступило сообщение о пожаре в здании Невинномысского маслоэкстракционного завода. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался открытое горение рубероидной кровли, - сказано в сообщении ведомства.

Площадь возгорания - 500 квадратных метров. Подтвержден третий ранг пожара.

Сведения о том, есть ли пострадавшие или погибшие, уточняются. В тушении задействовали 64 человека и 22 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU