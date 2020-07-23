В Северной Осетии "пенсионеры" украли 3 млн рублей

23 Июль 2020 2020-07-23T15:46:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Трое жителей города Алагир в Северной Осетии обманули пенсионный фонд и стали богаче каждый на 1 млн рублей. Прокуратура республики выяснила, что деньги "пенсионеры" получали по подложным документам с недостоверными сведениями о праве дострочного выхода на пенсию. Возбуждены уголовные дела по фату мошенничества. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU