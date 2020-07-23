Появились снимки пожара на заводе в Георгиевске
Площадь возгорания - 500 квадратных метров
Фото: МЧС по СК
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В Георгиевске горит завод по производству подсолнечного масла. В тушении задействовали 64 человек и 22 единицы техники. Фотографии с места ЧП публикует пресс-служба МЧС по Ставропольскому краю.
Фото: МЧС по СК
Фото: МЧС по СК
Сообщение о пожаре поступило в 14:50. По прибытии пожарные наблюдали открытое горение рубероидной кровли здания. Площадь - 500 квадратных метров. К 16 часам пожар удалось локализовать.
Информации о пострадавших или погибших пока нет. Пожару присвоили третий ранг, передает пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU