Пожар на ставропольском заводе по производству масла локализован

23 Июль 2020 2020-07-23T16:47:06+03:00

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В Георгиевске произошел пожар на Невинномысском маслоэкстракционном заводе. Сообщение о возгорании поступило в 14:50. Через час огонь удалось локализовать, передает пресс-служба МЧС по Ставропольскому краю.

Фото: МЧС по СК

Площадь горения оценили в 500 квадратных метров. Пожару присвоили третий класс.

Фото: МЧС по СК

Сведений о пострадавших пока не поступало. На месте работает бригада из 64 человек и 22 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU