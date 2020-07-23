Пожар на ставропольском заводе по производству масла локализован
Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров
Фото: МЧС по СК
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В Георгиевске произошел пожар на Невинномысском маслоэкстракционном заводе. Сообщение о возгорании поступило в 14:50. Через час огонь удалось локализовать, передает пресс-служба МЧС по Ставропольскому краю.
Фото: МЧС по СК
Площадь горения оценили в 500 квадратных метров. Пожару присвоили третий класс.
Фото: МЧС по СК
Сведений о пострадавших пока не поступало. На месте работает бригада из 64 человек и 22 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU