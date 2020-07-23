В Кисловодске на ремонт закрыли канатную дорогу

23 Июль 2020 2020-07-23T17:41:12+03:00

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В Кисловодске закрыли канатную дорогу на капитальный ремонт. Работы хотели начать и раньше, но планы отложили из-за коронавируса. По всей видимости, канатка остановилась на весь туристический сезон.

Ремонт начали с нижней станции - там планируют капитальные изменения. Затем рабочие укрепят опору канатки и реконструкцией верхней станции. Все работы пройдут в три этапа. Кроме того, строители планируют заменить кабинки на современные.

Канатную дорогу в Кисловодске открыли в 1973 году. По ней за шесть минут можно доехать до гору Малое седло, высота которой - 1,3 тысячи метров.

ИСТОЧНИК KP.RU