Губернатор назвал причины роста числа больных коронавирусом на Ставрополье

23 Июль 2020 2020-07-23T19:43:58+03:00

Владимир Владимиров ответил на острый вопрос во время «Прямой линии»

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Губернатор Владимир Владимиров назвал причины роста числа больных коронавирусом на Ставрополье. Вспышки связаны увеличением числа проводимых тестов и завозом болезни из других регионов. Подробности политик озвучил во время «Прямой линии».

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— Могу заметить, что 11 июня мы делали около 1700-1900 тестов. Сегодня мы делаем до 4,5 тысяч тестов в сутки. Это огромные цифры и огромный успех. Спасибо медикам. Но, думаю, тем самым мы подняли и выявляемость болезни, — отметил губернатор.

Кроме того, существенное влияние на рост числа больных оказал рост активности жителей, выезжающих за пределы региона. Так, более 50% зараженных привезли COVID-19 из поездок.

— Начинает увеличиваться объем завоза. Люди поехали отдыхать, полетели по делам в другие регионы страны. Таким образом количество случаев также увеличивается, — сказал Владимир Владимиров.

Губернатор отметил, что не жалеет о том, что регион перешел к первому этапу выхода из режима самоизоляции. Решение он считает категорически верным, ведь без этого большая часть людей рисковала остаться вообще без средств к существованию.

ИСТОЧНИК KP.RU