Губернатор рассказал, когда начнется второй этап выхода из самоизоляции на Ставрополье

23 Июль 2020 2020-07-23T19:43:49+03:00

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Губернатор Владимир Владимиров рассказал, когда Ставрополье перейдет ко второму этапу выхода из самоизоляции. По его словам, власти ждут нормализации эпидемиологической ситуации в крае. Подробности политик рассказал во время «Прямой линии».

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— У нас огромное количество коек, медицина полностью готова к отражению угрозы. У нас 2803 койки из них занято в худший момент было 420. 300 аппаратов ИВЛ из которых максимально работало лишь 24. Поэтому я считаю, мы правильно поступили, что перешли к выходу из самоизоляции, — заявил губернатор.

Однако пока край не готов ко второму этапу выхода из самоизоляции. Владимир Владимиров заявил, что процесс начнется, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

— Без сомнения, нужно и дальше открываться. Но для этого нам нужно выдержать устойчивость при какой-то приемлемой цифре. Потому что колебания, которые есть сейчас — это совсем не то, что хотелось бы видеть.

В контексте обсуждения темы COVID-19 главе региона задали вопрос об открытии спортивных залов. Это, ожидаемо, должно случиться на втором этапе. Однако говорить о точных датах пока рано.

— Я ничего не буду обещать, но давайте мы проработаем системы выхода во второй этап постараться с ограничениями открыть. Проработаю вопрос. В понедельник по этому вопросу у нас будет совещание. Тогда будет понятнее, — резюмировал губернатор Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU