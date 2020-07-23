Губернатор рассказал, когда начнется второй этап выхода из самоизоляции на Ставрополье
Губернатор Владимир Владимиров рассказал, когда Ставрополье перейдет ко второму этапу выхода из самоизоляции. По его словам, власти ждут нормализации эпидемиологической ситуации в крае. Подробности политик рассказал во время «Прямой линии».
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— У нас огромное количество коек, медицина полностью готова к отражению угрозы. У нас 2803 койки из них занято в худший момент было 420. 300 аппаратов ИВЛ из которых максимально работало лишь 24. Поэтому я считаю, мы правильно поступили, что перешли к выходу из самоизоляции, — заявил губернатор.
Однако пока край не готов ко второму этапу выхода из самоизоляции. Владимир Владимиров заявил, что процесс начнется, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется.
— Без сомнения, нужно и дальше открываться. Но для этого нам нужно выдержать устойчивость при какой-то приемлемой цифре. Потому что колебания, которые есть сейчас — это совсем не то, что хотелось бы видеть.
В контексте обсуждения темы COVID-19 главе региона задали вопрос об открытии спортивных залов. Это, ожидаемо, должно случиться на втором этапе. Однако говорить о точных датах пока рано.
— Я ничего не буду обещать, но давайте мы проработаем системы выхода во второй этап постараться с ограничениями открыть. Проработаю вопрос. В понедельник по этому вопросу у нас будет совещание. Тогда будет понятнее, — резюмировал губернатор Владимиров.
ИСТОЧНИК KP.RU