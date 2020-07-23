Губернатор отправит в отставку главу пятигорского водоканала

23 Июль 2020 2020-07-23T19:53:14+03:00

А вода вернется в дома абонентов

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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отправит в отставку главу пятигорского водоканала из-за проволочек в решении проблемы с водоснабжением жителей. После прорыва горожанам приходится получать воду по часам. Подробности ситуации обсудили на «Прямой линии» главы региона.

— Руководитель один день изучал ситуацию, другой день принимал решение, в итоге нам пришлось вводить график подачи воды. Я поручил провести внутреннюю проверку. Руководитель Пятигорского водоканала будет заменен, — заявил Владимир Владимиров.

Ситуация оказалась сложнее, чем ожидалось. Однако решение вопроса находится на личном контроле главы региона, поэтому вскоре вода вернется в дома пятигорчан.

Напомним, 17 июля в результате ЧП сломалась задвижка, в связи с чем появился дефицит воды. На данный момент воду подают в дома по часам.

ИСТОЧНИК KP.RU