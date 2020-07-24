На Ставрополье третий день подряд от коронавируса умирают три человека

24 Июль 2020 2020-07-24T08:21:50+03:00

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На Ставрополье за сутки от коронавируса умерли три человека. Столько же скончалось в предыдущие два дня - 22 и 23 июля. Количество смертей от инфекции выросло до 140 случаев. Данные опубликовал Владимир Владимиров в социальных сетях.

За день врачи выявили еще 131 случай заражения COVID-19. В крае уже 7451 инфицированный коронавирусом. Победили болезнь 4837 человек, их выписали с выздоровлением.

- Тестирование, которое помогает выявлять новые факты заражения, не прекращается ни на день. Еще свыше 3,5 тысяч тестов сделано за вчера, а за весь период - уже 265 тысяч, - написал Владимиров.

Число инфекционных коек остается прежним - 2803, из которых 272 оснащены аппаратами ИВЛ.

- Очевидно, что полноценный ответ вирусу сможет дать завершение работы над вакциной, ее регистрация и внедрение в массовое производство. И каждый прошедший день нас к этому приближает. А пока мы должны противопоставить инфекции свою ответственность, - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU