В Ставрополе появится современная библиотека с кинозоной

24 Июль 2020 2020-07-24T10:19:39+03:00

В учреждении будут все удобства

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В Ставрополе откроют модельную библиотеку на базе библиотеки-филиала № 13. Идею реализуют в рамках национального проекта "Культура". Читальный дом оснастят всеми удобствами современного мира, передает пресс-служба мэрии города.

- [Модельная библиотека] - это современная мебель и оборудование, компьютеризация большинства информационных и библиотечно-библиографических процессов, высокоскоростной Интернет, свободный доступ к фонду электронных ресурсов, бесплатный Wi-Fi, кинозона и многое другое, - пишет пресс-служба мэрии.

Модельная библиотека в Ставрополе. Как будет выглядеть. Фото: пресс-служба мэрии

В библиотеке будут все условия, что проводить спектакли, концерты и творческие встречи. Кроме того, там могут состояться конференции и круглые столы до 30 участников. Для инвалидов-колясочников установят пандус и специальный туалет. А для слабовидящих будет представлена коллекция аудиокниг.

- В обновленной библиотеке оборудуют подиум, где установят кресла-груши, стеллажи «Корабль», сенсорный стол с Wi-Fi и даже кресло-стеллаж. Также организуют выставочную зону для демонстрации библиотечных экспозиций, временных музейных выставок и материалов партнеров, - сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU