УРАЛСИБ снизил ставки по потребительским кредитам

27 Июль 2020 2020-07-27T09:53:28+03:00

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ПАО «Банк УРАЛСИБ» объявил о снижении ставки на кредит наличными. Ее размер зависит от кредитной программы, уровня финансовой надежности клиента и наличия полиса страхования жизни и здоровья клиента.

Максимальная сумма по кредиту наличными составляет 3 млн рублей. Для кредита на сумму до 300 000 рублей необходимы только два документа: паспорт и второй документ на выбор. Для получения кредита на сумму свыше 300 000 рублей требуется предоставить паспорт и документ, подтверждающий доход.

Минимальная ставка 7,9% годовых доступна при одновременном оформлении полиса страхования жизни и здоровья. Такая же минимальная ставка действует по кредиту с целью «рефинансирование» кредитов сторонних банков. Максимальная сумма кредита на рефинансирование составляет 2 млн рублей. Для его прлучения также необходимо два документа.

Кредит на рефинансирование кредитов сторонних банков предусматривает объединение действующих кредитов, изменение размера совокупного ежемесячного платежа и предоставление дополнительных средств для потребительских нужд. Максимальная сумма кредита на рефинансирование составляет 2 млн рублей. Рассмотрение заявки происходит по двум документам, аналогично как при подаче заявки на кредит наличными. Воспользоваться предложением могут граждане РФ от 23 до 70 лет с постоянной регистрацией и стажем на последнем месте работы от 3 месяцев.

Ознакомиться с полными условиями по кредитам наличными можно получить на сайте банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»